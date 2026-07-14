Bari, auto si ribalta sul lungomare dopo il Fortino: un ferito trasportato in ospedale

BARI - Paura nella mattinata sul lungomare di Bari, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto nel tratto successivo al, creando momenti di apprensione tra i presenti.

Una persona è rimasta ferita nell’impatto. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti arrivati sul posto.

Dopo le prime operazioni di soccorso, il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasferito in ambulanza in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Bari, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.