Bari: completati gli interventi di manutenzione delle spiagge libere di Fesca San Girolamo e Palese

BARI - L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che sono stati completati ieri gli interventi di manutenzione delle spiagge libere di Fesca e San Girolamo, con il rimodellamento del litorale e lo spargimento uniforme della ghiaia esistente, e di Palese, nel tratto di litorale compreso tra il Circolo dei finanziari e il lido Sun Beach.

“Nei prossimi giorni, come promesso - spiega Scaramuzzi -, installeramo la passerella per l’accesso al mare delle persone con disabilità motoria accanto al porticciolo di Palese. Dovremo invece attendere presumibilmente la fine di luglio per la spiaggia di Provolina: non appena ultimati gli interventi di riqualificazione dell’arenile e di realizzazione dei nuovi servizi, monteremo una passerella analoga per consentire l’ingresso in acqua dei bagnanti con ridotte capacità motorie.

Il nostro impegno per garantire l’accessibilità delle spiagge e del mare a tutti e tutte è massimo: contiamo che la candidatura al bando regionale ‘Mare democratico’ vada a buon fine per implementare i servizi sulle spiagge di Pane e Pomodoro e Fesca-San Girolamo, con il prolungamento delle passerelle e l’installazione di nuovi gazebo che rispondono ai principi dell’inclusione sociale e della piena accessibilità degli spazi pubblici e maggiormente frequentati dai cittadini, come le nostre spiagge”.