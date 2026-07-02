Monopoli, La Ghezza (M5S) chiede la convocazione del tavolo sul futuro del ‘San Giacomo’

MONOPOLI – La capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria La Ghezza sollecita la convocazione del tavolo istituzionale dedicato alla riorganizzazione dell’ospedale “San Giacomo” di Monopoli, dopo il trasferimento dei reparti nel nuovo presidio sanitario Monopoli-Fasano.

“La riorganizzazione del ‘San Giacomo’ rappresenta una priorità per tutto il territorio”, ha dichiarato La Ghezza, sottolineando come nel corso delle audizioni in Commissione Sanità sia stata confermata la permanenza di alcuni servizi essenziali nella struttura: punto prelievi, centro trasfusionale, punto di raccolta per la donazione del sangue, guardia medica, servizio di consulenza pediatrica e postazione del 118.

La consigliera ha inoltre ricordato che nell’edificio è prevista la realizzazione della Casa di Comunità, finanziata con risorse già stanziate, e che saranno potenziati ulteriori servizi territoriali attualmente carenti nel distretto.

Secondo quanto riferito, l’assessore regionale aveva già annunciato l’intenzione di convocare un tavolo tecnico una volta completato il trasferimento delle attività nel nuovo ospedale Ospedale Monopoli-Fasano, con l’obiettivo di definire le esigenze del territorio e completare la riorganizzazione del “San Giacomo” Ospedale San Giacomo di Monopoli.

Per questo motivo, La Ghezza ha chiesto ufficialmente all’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia la convocazione del tavolo con ASL e amministrazioni comunali del distretto.

“Serve un confronto strutturato per rafforzare la sanità territoriale. Sono certa che la richiesta sarà accolta, nell’interesse della comunità”, ha concluso.