Bari, crolla un albero ai giardini di piazza Garibaldi: nel tronco trovati una pistola giocattolo e siringhe

BARI – Momenti di paura questa mattina nei giardinetti di, dove un albero completamente secco è improvvisamente crollato al suolo. Fortunatamente, nonostante la presenza di persone nell'area, non si sono registrati feriti né danni.

Sono stati i cittadini presenti ad allertare i soccorsi, consentendo l'immediata messa in sicurezza della zona.

Durante le operazioni di rimozione del tronco è emersa una scoperta inaspettata: all'interno della cavità dell'albero sono stati rinvenuti una pistola, che dai primi accertamenti sembrerebbe essere un giocattolo, e alcune siringhe usate.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi necessari per verificare la natura dell'oggetto rinvenuto ed escludere eventuali collegamenti con attività illecite.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire come gli oggetti siano finiti all'interno del tronco cavo dell'albero.