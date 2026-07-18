Bari e Bologna, nasce il patto tra sindaci: lunedì la prima “Giunta congiunta” sui temi delle città metropolitane

Bari e Bologna avviano un nuovo modello di collaborazione tra grandi città italiane. Lunedì mattina alle, nella Sala Giunta di Palazzo della Città, il sindaco di Bolognae gli assessori della giunta bolognese incontreranno il sindaco di Barie la squadra di governo cittadina per una giornata di confronto sui principali temi che accomunano le due realtà metropolitane.

L’iniziativa, denominata “Giunta congiunta”, punta a creare un sistema stabile di scambio di esperienze e buone pratiche amministrative tra città impegnate ad affrontare trasformazioni urbane sempre più complesse.

Al centro del confronto ci saranno temi strategici come sicurezza urbana, movida, politiche abitative e innovazione urbana, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle rispettive amministrazioni strumenti e soluzioni sperimentate nei diversi territori.

Sicurezza, movida e gestione degli spazi urbani

Durante l’incontro sarà affrontato il tema della sicurezza urbana, con un confronto tra i modelli adottati da Bologna sul fronte della videosorveglianza e del presidio del territorio e le iniziative avviate a Bari attraverso i patti per la sicurezza sottoscritti con la Prefettura e le forze dell’ordine.

Si parlerà anche della gestione della vita universitaria e della movida, con particolare attenzione alla regolamentazione degli orari dei locali, al rapporto con gli esercenti e all’equilibrio tra esigenze dei residenti e vitalità degli spazi cittadini.

Un altro capitolo importante sarà quello della casa, con il confronto sulle politiche per il canone concordato, l’edilizia convenzionata e la rigenerazione dei quartieri popolari.

Uno scambio operativo tra assessori

La giornata di lavoro coinvolgerà direttamente gli assessori delle due amministrazioni, che presenteranno esperienze già realizzate e progetti futuri nei rispettivi settori, con l’obiettivo di costruire un confronto concreto e utile all’azione amministrativa.

«Bari e Bologna condividono sfide comuni e la volontà di affrontarle insieme, mettendo a fattor comune esperienze e strumenti – dichiara il sindaco Vito Leccese -. Non si tratta di un incontro simbolico, ma del primo passo di un metodo di lavoro che vogliamo rendere strutturale. “Giunta congiunta” nasce dall’idea di creare un modello virtuoso per il confronto tra amministrazioni».

L’iniziativa rappresenta un nuovo approccio nella collaborazione tra enti locali e potrebbe estendersi in futuro anche ad altri grandi capoluoghi italiani, creando una rete di confronto sulle principali questioni che riguardano le città contemporanee.