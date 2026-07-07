Bari, furgone portavalori prende fuoco sulla strada: distrutto il carico di banconote

BARI - Momenti di paura questa mattina a Bari, in località San Giorgio, nei pressi dello svincolo per la statale 16, dove un furgone portavalori ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe divampato autonomamente e non risultano coinvolte altre persone. Il conducente è riuscito a mettersi in sicurezza e non si registrano feriti, ma il carico di banconote trasportato all’interno del mezzo sarebbe andato completamente distrutto a causa delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, nella messa in sicurezza dell’area e negli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

L’episodio si inserisce in un clima di particolare attenzione in Puglia sul fronte degli assalti ai mezzi blindati. Solo nelle ultime ore si sono verificati due episodi criminali ai danni di trasporti di valori e merci.

Il primo si è registrato lungo la provinciale tra Cerignola e Canosa, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, per poi incendiare alcuni mezzi durante la fuga. Il secondo episodio ha riguardato un camion carico di sigarette nel Foggiano: l’autista e una guardia giurata erano stati sequestrati e successivamente liberati.

A febbraio un altro assalto a un portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce aveva provocato momenti di forte tensione, con l’esplosione del mezzo blindato in mezzo al traffico. In quell’occasione la rapina era fallita e le indagini avevano portato all’arresto di due persone.

Le forze dell’ordine stanno ora verificando ogni elemento per accertare le cause dell’incendio avvenuto a San Giorgio.