Bari, inaugurate le nuove aree giochi di Pane e Pomodoro e della banchina Santa Chiara

BARI – Sono state inaugurate questa mattina le nuove aree giochi di Pane e Pomodoro e della banchina Santa Chiara, nel cuore di Bari Vecchia, al termine degli interventi di riqualificazione realizzati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria e il potenziamento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche nei parchi e nelle aree verdi del Municipio I.Alla doppia inaugurazione hanno partecipato l’assessore comunale alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.Nel dettaglio, sulla banchina Santa Chiara sono state sostituite le sedute delle altalene esistenti, installata una nuova doppia torre con scivolo e pannelli ludici e completamente rinnovata la pavimentazione antitrauma, estesa su una superficie di 95 metri quadrati, impreziosita anche da una campana 2D con numerazione.Interventi analoghi sono stati eseguiti anche nell’area giochi di Pane e Pomodoro, dove è stata rifatta integralmente la pavimentazione antitrauma per 195 metri quadrati, installata una nuova torretta con scivolo e riposizionati i giochi a molla e le due altalene già presenti.«Dall’inizio del mandato abbiamo già riqualificato una ventina di aree ludiche distribuite in tutti i quartieri, con giochi più moderni, sostenibili, sicuri e inclusivi – ha dichiarato l’assessore Domenico Scaramuzzi –. Oggi restituiamo ai bambini e alle bambine altri due spazi in cui trascorrere momenti di svago all’aria aperta. Ringrazio i Municipi e i tecnici comunali per il lavoro svolto: continueremo a investire nella qualità degli spazi pubblici, soprattutto in luoghi molto frequentati da residenti e turisti».Soddisfazione anche nelle parole della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, che ha evidenziato come gli interventi siano il risultato di una programmazione condivisa dalla Commissione Lavori Pubblici del Municipio.«L’inaugurazione delle nuove aree giochi rappresenta un traguardo importante per la comunità e una risposta concreta alla richiesta di spazi di aggregazione sicuri e inclusivi per i più piccoli. Continueremo a lavorare per rendere i nostri quartieri sempre più decorosi, vivibili e a misura di famiglia», ha affermato.Con questi interventi salgono a 23 le aree ludiche realizzate o completamente riqualificate negli ultimi mesi grazie a diverse fonti di finanziamento e ai fondi destinati annualmente dai cinque Municipi all’arredo urbano. Tra queste figurano aree nei quartieri di Torre a Mare, Picone, Poggiofranco, San Paolo, Carbonara, Palese, Catino, Loseto, Madonnella, Santo Spirito, oltre alle nuove aree inaugurate oggi a Bari Vecchia e Pane e Pomodoro.L’obiettivo dell’amministrazione comunale è proseguire il programma di riqualificazione degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli, rendendo i parchi cittadini sempre più moderni, accessibili e inclusivi.