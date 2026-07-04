Bari, incendio di sterpaglie vicino al San Nicola: intervento durato due ore

BARI - Momenti di allarme ieri sera a, dove un incendio di sterpaglie è divampato nelle aree circostanti lo

Le fiamme, alimentate dal forte vento che ha interessato la città, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza e hanno spinto diversi cittadini a contattare i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire a domare completamente il rogo.

Non si registrano feriti né danni a strutture: a bruciare sono state esclusivamente sterpaglie. Le immagini dell’incendio hanno comunque circolato sui social, contribuendo a generare preoccupazione tra i residenti della zona.