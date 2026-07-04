Vieste, 35enne ucciso a colpi di fucile mentre era in scooter

VIESTE - Omicidio nella tarda serata di venerdì a, nel Foggiano. La vittima è, 35 anni, con precedenti penali.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile mentre si trovava in sella al proprio scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione.

All'arrivo dei sanitari del 118, per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato e il possibile movente.

Scirpoli aveva precedenti per rapina ed era stato condannato per favoreggiamento della latitanza del collaboratore di giustizia Gianluigi Troiano.

L'episodio si inserisce in un contesto di tensione già registrato a Vieste negli ultimi mesi. Dall'inizio del 2026 si erano verificati altri due agguati: il 19 marzo un 35enne era stato ferito a un braccio davanti a un supermercato, mentre il 6 giugno un 42enne era stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al braccio nel centro cittadino, in un episodio che avrebbe coinvolto un 17enne.