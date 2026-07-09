Bari, incidente in via Camillo Rosalba: morto 19enne dopo lo scontro tra moto e auto

BARI - Un ragazzo di 19 anni è morto questa mattina in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Bari.

Lo schianto si è verificato in via Camillo Rosalba, poco dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto quando, poco prima della mezzanotte, si sarebbe scontrato con un’automobile.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il 19enne in ospedale in condizioni critiche. Nonostante le cure ricevute, il giovane è deceduto nelle ore successive a causa delle ferite riportate.

I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.