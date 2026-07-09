II Commissione: approvato l’elenco di 35 candidati alle nomine di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge Laricchia



Le candidature sono pervenute a seguito dell’avviso pubblicato sul BURP n. 34 suppl. del 30-4-2026, tenendo conto dei criteri stabiliti con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 319 del 15 aprile 2025.



Le nomine riguarderebbero i componenti dei Collegi sindacali e dei revisori della Fondazione Paolo Grassi, Fondazione Giuseppe Di Vagno, Ente autonomo Fiera di Foggia, Puglia Valore Immobiliare s.r.l., Fondazione La Notte della Taranta, Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – IPRES.



All’esito dell’esame dei curricula eseguito dagli uffici, risultano essere 35 i candidati aventi i requisiti richiesti. Solo quattro i candidati esclusi per mancanza dei requisiti.

Sarà il Consiglio regionale in sede di votazione a scegliere i designati ai collegi sindacali e dei revisori, i cui nominativi oggi fanno parte dell’unico elenco.



Nel corso dei lavori il consigliere Giampaolo Vietri (FdI) ha chiesto delucidazioni in merito alla nomina sempre di competenza del Consiglio regionale in seno al collegio dei revisori di Ager, che ad oggi non ha avuto seguito nonostante sia scaduto il 23 maggio 2025. Di risposta, il presidente Borraccino ha assunto l'impegno di assumere informazioni precise dal presidente del Consiglio regionale.



BARI - La seconda Commissione presieduta da Cosimo Borraccino, ha approvato all’unanimità l’elenco dei candidati fornito dalla struttura amministrativa della Commissione, per le designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell’anno 2026, ai sensi dell’art. 242 della L.R. 42/2024, cosiddetta legge Laricchia.