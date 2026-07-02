Bari, la giunta approva variazione urgente al bilancio: 16 milioni per manutenzioni su tutta la città

BARI – La giunta comunale ha approvato una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028 che rende immediatamente disponibili 16 milioni di euro derivanti dall’avanzo libero di amministrazione, emerso dal Rendiconto di gestione approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 giugno.

Su proposta del sindaco Vito Leccese, le risorse saranno destinate a un ampio piano di interventi su infrastrutture, patrimonio pubblico e impianti tecnologici, con l’obiettivo di rafforzare la manutenzione ordinaria e straordinaria della città.

“Per la prima volta una somma così ingente viene finalizzata alle manutenzioni della città”, ha dichiarato Leccese, sottolineando come l’operazione risponda alle sollecitazioni arrivate sia dalla maggioranza che dall’opposizione. “Bari ha bisogno di manutenzione: non possiamo più attendere i tempi della programmazione ordinaria, dobbiamo intervenire sulle urgenze”.

Nel dettaglio, i fondi saranno suddivisi in tre macro-aree.

Sul fronte delle infrastrutture (circa 8,45 milioni di euro) sono previsti interventi su strade e marciapiedi nei cinque Municipi, anche su aree sottoposte a vincoli, oltre a lavori su pubblica illuminazione, impianti semaforici, fogna bianca, sottopassi e manutenzione del verde urbano.

Per il patrimonio pubblico (circa 5,07 milioni di euro) le risorse saranno destinate a scuole, impianti sportivi, spiagge, mercati e alloggi di edilizia residenziale pubblica, con interventi anche sugli accessi alle spiagge di Palese e Santo Spirito.

Infine, circa 2,48 milioni di euro andranno agli impianti tecnologici, con manutenzione straordinaria della videosorveglianza e degli impianti antincendio, elettrici e di climatizzazione in scuole, uffici comunali, mercati e strutture sportive e culturali.

L’amministrazione ha previsto inoltre un sistema di monitoraggio rafforzato sugli interventi, coordinato dalla Direzione generale, con report periodici sullo stato di avanzamento dei lavori.