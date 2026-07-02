Beach Club di Bisceglie: Viaggio accoglie Volcov e Cloud Danko





C’è un luogo in cui ascoltare musica non è un’esperienza solitaria e passiva: diventa un momento di condivisione, di ascolto partecipato e di scoperta. Quel luogo si chiama VIAGGIO e rappresenta un nuovo modo di vivere la musica che prende ispirazione dagli innovativi “Listening Place” diffusi nelle grandi capitali internazionali.

Dopo i primi due appuntamenti al Conchiglia Beach Club di Bisceglie, la rassegna ideata e diretta da Nicola Conte e Nicola Pertuso prosegue il suo percorso: sabato 4 luglio arrivano Volcov e Cloud Danko, DJ, produttori e collezionisti di vinili accomunati da un approccio curatoriale e da una costante ricerca sonora. L’ingresso è libero su prenotazione.

Volcov, nome d'arte di Enrico Crivellaro, è da decenni una figura di riferimento della scena internazionale come DJ e record collector. Fondatore delle etichette Archive, Neroli e SJNRL, si è esibito in Europa, Stati Uniti e Giappone, affermandosi come uno dei principali interpreti delle sonorità soul, jazz, disco e house. Con il progetto Isoul8 ha firmato produzioni e remix per importanti etichette e artisti internazionali, affiancando all'attività di produttore quella di curatore di compilation e pubblicazioni discografiche, sempre guidato da una raffinata sensibilità musicale.

Press Kit Volcov

Cloud Danko è DJ, beatmaker e collezionista di vinili: il suo percorso attraversa spiritual jazz, soul, funk, afrobeat ed elettronica. Ha collaborato con Nicola Conte e condiviso il palco con protagonisti della scena internazionale come Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Rich Medina e Joe Claussell.





Press Kit Cloud Danko

Entrambi fanno del vinile uno strumento di ricerca e racconto musicale, un approccio che si intreccia perfettamente con la filosofia di VIAGGIO. L'obiettivo della rassegna, infatti, è trasformare la sessione di ascolto in un'esperienza collettiva e dinamica, riportando il vinile nella sua dimensione più naturale: quella del dancefloor. È quanto accaduto anche nel precedente appuntamento con Nicola Conte e Nico Lahs che, uniti nel progetto Tema Due, hanno presentato dal vivo il loro album d'esordio Universo Astratto, un lavoro capace di intrecciare spiritual jazz, suggestioni cinematografiche e groove pensati proprio per la pista da ballo.

VIAGGIO realizza così quel desiderio di intercettare un bisogno sempre più diffuso: ritrovare una connessione autentica con la musica, vivendo l'ascolto come un'esperienza immersiva, condivisa e consapevole. Tutto questo avviene nella cornice del Conchiglia Beach Club di Bisceglie, dove il mare diventa lo sfondo di un’esperienza che restituisce alla musica il tempo dell’ascolto e il piacere della condivisione.





Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con prenotazione al numero: +39 3513401191

info https://www.facebook.com/laconchigliabisceglie/