Bari, l’arte unisce centro e periferie: al via “Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro”

BARI – Una città che si racconta attraverso l’arte, superando i confini tra centro e periferie e trasformando gli spazi della quotidianità in luoghi di incontro e condivisione. È questa la sfida di “Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro”, il progetto ideato da ResExtensa, la compagnia fondata dalla danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri, inserito nel cartellone di “Le Due Bari”, programma promosso dal Comune di Bari.La rassegna propone un percorso culturale diffuso che coinvolge teatri di quartiere, piazze, castelli, lungomari e parchi cittadini, con l’obiettivo di portare la cultura vicino alle comunità e utilizzare l’arte come strumento di inclusione, partecipazione e rigenerazione urbana.L’apertura è fissata per il 29 luglio al Nuovo Teatro Abeliano con la prima nazionale di “MA”, spettacolo della compagnia internazionale Skopje Dance Theater, che inaugurerà un programma fortemente orientato al confronto con la scena contemporanea europea. Il 31 luglio lo stesso teatro ospiterà la prima assoluta di “SHIFT”, nuova creazione del coreografo Andrea Costanzo Martini, nata dopo una settimana di lavoro intensivo con danzatori professionisti provenienti da tutta Europa. Lo spettacolo sarà accessibile anche grazie al servizio di interpretariato in LIS.Il tema dell’inclusione sarà protagonista anche il 1° agosto alla Parrocchia San Carlo Borromeo, con il laboratorio “L’Eco del Silenzio”, condotto da Elisa Barucchieri e Marilena Abbatepaolo. Un’esperienza dedicata al rapporto tra persone sorde e udenti attraverso movimento, percezione e ascolto, da cui nascerà nella stessa giornata “Sound Silence”, produzione ResExtensa dedicata alla comunicazione oltre le parole.La rassegna proseguirà tra benessere, territorio e nuove forme di partecipazione. Il 13 agosto, sul lungomare di Palese, spazio alla “Camminata Metabolica – L’esercizio che ti fa rinascere”, organizzata dall’Accademia dei Pensieri e delle Culture del Mediterraneo. Il 15 agosto, invece, sulla spiaggia del Lido “Il Titolo”, andrà in scena “Preludio all’Alba”, concerto in prima nazionale con protagonisti l’Accademia e il pianista Orazio Saracino.Il 23 agosto il Nuovo Teatro Abeliano ospiterà la prima nazionale di “SHIFT #2”, progetto dedicato alla ricerca della coreografa internazionale Ella Rothschild con artisti e professionisti provenienti da tutta Italia.Uno degli appuntamenti più significativi sarà quello del 25 agosto al Castello di Ceglie del Campo, dove Elisa Barucchieri e Antonio Garofalo di ZeroBarriere guideranno “Danze al Buio”, laboratorio aperto a persone vedenti e non vedenti per esplorare il corpo e lo spazio attraverso un’esperienza sensoriale condivisa. La giornata si concluderà in Piazza Santa Maria del Campo con la prima nazionale di “Dark”, spettacolo della ToiToi Dance Company e Teatro della Centena APS, dedicato al rapporto tra luce, oscurità e percezione visiva.L’ultima settimana della manifestazione sarà dedicata ai temi della cittadinanza attiva e della legalità. Il 26 agosto, al Parco Peppino Impastato, l’Associazione Giovanni Falcone APS proporrà il laboratorio di scrittura e teatro “Non è stata la mano di Dio”, che culminerà il 28 agosto con l’omonimo spettacolo del Teatro dei Cipis, a cura di Teatro della Centena APS, con interpretariato LIS.Il 30 agosto, sul Waterfront di San Girolamo, sarà la volta di “Viva Garibaldi – una storia semiseria di un paese e dei suoi eroi”, produzione di Crest Coop. Teatrale e Teatro della Centena APS, anch’essa accessibile in LIS. Il gran finale è previsto il 31 agosto in Largo Monsignore Curi con “Charcoal Sparkle”, prima nazionale della compagnia Teatro della Centena APS – Dely De Marzo & Co, spettacolo che unisce danza contemporanea e arti circensi in una performance multidisciplinare.Con questa rassegna ResExtensa conferma una visione della cultura come spazio aperto e condiviso, capace di mettere in relazione linguaggi artistici contemporanei, comunità e territori. “Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro” porta così spettacoli di rilievo nei quartieri di Bari e rende l’accessibilità parte integrante della programmazione, dimostrando che il cuore di una città nasce quando ogni luogo può diventare un punto di incontro, creatività e partecipazione.