Il Libro Possibile, a Polignano a Mare una terza serata tra guerre, cultura e grandi protagonisti

POLIGNANO A MARE - Le voci dalle zone di guerra, le grandi trasformazioni geopolitiche, la narrativa italiana e internazionale, la scienza, l’economia e l’impegno civile saranno al centro della terza serata de Il Libro Possibile, il festival diretto da Rosella Santoro giunto alla sua XXV edizione e in programma a Polignano a Mare fino all’11 luglio.La giornata di venerdì 10 luglio seguirà il filo conduttore di questa edizione, intitolata “Discorso all’umanità”, ispirata al celebre monologo finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Un programma ricco di appuntamenti che porterà nel borgo pugliese scrittori, giornalisti, divulgatori, artisti e protagonisti del dibattito pubblico.Tra gli incontri più attesi quello con Wael Al-Dahdouh, giornalista palestinese e capo della redazione di Al Jazeera a Gaza, protagonista dell’appuntamento “Resistere raccontando. La voce di Gaza”. Al-Dahdouh, simbolo del giornalismo nelle aree di conflitto, racconterà la sua esperienza di cronista in una delle zone più colpite dalla guerra. L’incontro sarà presentato dalla giornalista Francesca Borri e vedrà anche l’intervento di Nabil Salameh, voce dei Radiodervish.Lo scenario internazionale sarà al centro del confronto tra Vittorio Emanuele Parsi, politologo e docente dell’Università Cattolica di Milano, autore di Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, e Lorenzo Tondo, corrispondente internazionale del Guardian e autore di Trame di guerra. I molti volti di un unico conflitto. A moderare gli incontri sarà la giornalista di Sky TG24 Stefania Pinna.Grande spazio anche alla narrativa con Stefania Auci, autrice della saga dei Florio diventata un caso editoriale internazionale. Dopo il successo de I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni, la scrittrice presenterà “L’alba dei Leoni”, nuovo capitolo dedicato alle origini della famiglia siciliana, ambientato nella Bagnara Calabra del Settecento.Sul palco anche Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che presenterà La penisola contromano. Viaggio sentimentale nell’Italia che non ti aspetti, un invito a riscoprire luoghi meno conosciuti del Paese in un’epoca segnata dal turismo di massa. A introdurre l’incontro sarà il comico Dario Vergassola.Tra gli ospiti della giornata figurano inoltre Mariangela Pira, giornalista economica di Sky TG24, con 24 parole per capire l’economia, e Giuseppe Stigliano, presidente di Spring, insieme a Ilaria Giannoccaro del Politecnico di Bari, per un confronto sul futuro delle imprese e sulla capacità delle organizzazioni di adattarsi ai cambiamenti.Atteso anche il ritorno di Paolo Kessisoglu, che presenterà il suo primo romanzo Ieri è il momento giusto, nato dal ritrovamento di un archivio di lettere familiari. La serata in piazza Aldo Moro si chiuderà con l’intervento di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, con l’appuntamento dal titolo “Si vis bellum, spara balle”.Sul Lungomare Domenico Modugno spazio alla narrativa e ai temi sociali con Hazel Riley, autrice della saga Game of Olympus, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, che parleranno del rapporto tra giovani, tecnologia e mondo reale con Esci da quella stanza, e Tiziana Ferrario, protagonista di un incontro dedicato alla figura di Anna Kuliscioff e alla conquista del voto femminile nella storia della Repubblica italiana.Numerosi anche gli appuntamenti dedicati alla scienza e all’innovazione. Tra gli ospiti Alfio Quarteroni, matematico di fama internazionale, autore de Il battito della matematica, e Andrea Pezzi, che con La nostra Odissea. Ritorno all’umano riflette sul rapporto tra uomo, tecnologia e intelligenza artificiale.Non mancheranno gli incontri dedicati allo sport e alla memoria con Michele Salomone, autore di Bari, ti amo! Parola di zar, dedicato a Igor Protti, e con la partecipazione di Nicola Ventola.Il programma coinvolgerà anche il Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali, la Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera e le altre location del festival, con appuntamenti dedicati a teatro, storia, ambiente, università, libri per ragazzi e divulgazione.La XXV edizione de Il Libro Possibile conferma così Polignano a Mare come luogo di incontro tra culture e idee, trasformando il centro storico e gli spazi simbolo della città in un grande palcoscenico dedicato alla conoscenza e al confronto.