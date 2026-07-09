Bari, muore a 19 anni dopo un incidente in moto: la vittima è Alessandro Longo, si era diplomato da pochi giorni

BARI – Si chiamava Alessandro Longo e aveva appena 19 anni il giovane morto questa mattina al Policlinico di Bari in seguito al grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Camillo Rosalba. Il ragazzo, che si era diplomato solo pochi giorni fa, era stato ricoverato in condizioni disperate dopo il violento impatto.Secondo una prima ricostruzione, Alessandro viaggiava in sella alla sua moto quando, subito dopo il sottopassaggio in direzione Carbonara e stadio San Nicola, si è scontrato con un’automobile. In base alle testimonianze raccolte dagli investigatori, la vettura, con a bordo una coppia, avrebbe effettuato un’improvvisa inversione di marcia, tagliando la strada al motociclista che non è riuscito a evitare l’impatto.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato il 19enne al Policlinico di Bari in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: il giovane era in coma, con un importante trauma cranico e numerose lesioni toraciche e addominali. Nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è purtroppo rivelato inutile. Il decesso è stato constatato nella mattinata di oggi.Dopo l’incidente, via Camillo Rosalba è rimasta chiusa al traffico in direzione dello stadio San Nicola per consentire i rilievi della Polizia Locale. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di Valenzano. In un messaggio pubblicato sui social, il sindaco Giampaolo Romanazzi ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza: «Ci siamo risvegliati con una notizia che ci addolora profondamente», ha scritto, manifestando vicinanza alla famiglia e ricordando Alessandro come «un ragazzo di appena 19 anni, con una vita ancora tutta da vivere, ricca di sogni, speranze e progetti».