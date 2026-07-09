Rapina alla filiale Bper Banca di San Ferdinando di Puglia: paura tra i presenti

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Momenti di paura questa mattina nella filiale della BPER Banca di San Ferdinando di Puglia, dove un uomo armato di pistola e con il volto coperto ha fatto irruzione mettendo a segno una rapina.Secondo una prima ricostruzione, il malvivente avrebbe minacciato i presenti all’interno dell’istituto di credito facendosi consegnare il denaro disponibile. L’azione si sarebbe consumata in pochi minuti, prima della fuga dell’uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.La rapina ha generato momenti di forte tensione tra clienti e dipendenti della banca, fortunatamente senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte.