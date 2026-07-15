Bari nella morsa del caldo: pre-allerta per i servizi sociali e sanitari fino al 17 luglio
BARI - La morsa del caldo continua a interessare Bari. Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute, del Dipartimento della Protezione Civile, ha trasmesso ai referenti del Centro di riferimento locale del capoluogo pugliese i bollettini relativi al sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.
Per le giornate del 15, 16 e 17 luglio è previsto il livello 1 di allerta, corrispondente alla fase di “Pre-allerta dei servizi sociali e sanitari”.
Il livello indica una situazione in cui le condizioni meteorologiche possono determinare un aumento del rischio per le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare anziani, persone con fragilità, bambini e soggetti affetti da patologie croniche.
I servizi sociali e sanitari del territorio sono quindi chiamati a mantenere alta l’attenzione e a monitorare l’evoluzione delle condizioni climatiche, in vista di possibili ulteriori incrementi delle temperature nei prossimi giorni.
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