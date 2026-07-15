Bari nella morsa del caldo: pre-allerta per i servizi sociali e sanitari fino al 17 luglio

BARI - La morsa del caldo continua a interessare Bari. Il, del Dipartimento della Protezione Civile, ha trasmesso ai referenti del Centro di riferimento locale del capoluogo pugliese i bollettini relativi al sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Per le giornate del 15, 16 e 17 luglio è previsto il livello 1 di allerta, corrispondente alla fase di “Pre-allerta dei servizi sociali e sanitari”.

Il livello indica una situazione in cui le condizioni meteorologiche possono determinare un aumento del rischio per le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare anziani, persone con fragilità, bambini e soggetti affetti da patologie croniche.

I servizi sociali e sanitari del territorio sono quindi chiamati a mantenere alta l’attenzione e a monitorare l’evoluzione delle condizioni climatiche, in vista di possibili ulteriori incrementi delle temperature nei prossimi giorni.