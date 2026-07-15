Noci Film Fest, dal 27 luglio al 1° agosto la XIII edizione: cinema, giovani talenti e il concerto di Valerio Lundini

NOCI – Daltorna il, giunto alla sua tredicesima edizione. La rassegna, organizzata dall’, porterà nel borgo pugliese una settimana di proiezioni, incontri, workshop e spettacoli, con un programma che quest’anno guarda anche oltre i confini nazionali, fino alla California.

L’edizione 2026 è stata presentata a Bari alla presenza del presidente di NociCinema Piergiuseppe Laera, del direttore artistico Vincenzo De Marco, dell’illustratore Gianvito Turi, autore del manifesto ufficiale, del sindaco di Noci Francesco Intini e della consigliera comunale delegata alla Cultura Mara Jerovante. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Valerio Lundini, protagonista della serata del 31 luglio nell’anfiteatro comunale con il concerto insieme a I VazzaNikki.

Il simbolo di questa tredicesima edizione è una rana, scelta come immagine guida del festival e realizzata da Gianvito Turi. La figura rappresenta il cambiamento, la trasformazione e il salto dal cinema della passione a quello della professione, un percorso che il Noci Film Fest vuole accompagnare attraverso il sostegno ai giovani autori e ai nuovi linguaggi cinematografici.

Il festival proporrà appuntamenti gratuiti diffusi in diversi luoghi della città, con le proiezioni del Concorso Internazionale, il campus cinematografico TagliaCorto, incontri con registi e professionisti del settore, masterclass e momenti di musica dal vivo.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è la nuova sezione “Shorter Kids’n’Teens”, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e realizzata in collaborazione con lo ShorTS International Film Festival di Trieste, con una selezione di cortometraggi pensata per avvicinare i più giovani al linguaggio cinematografico.

Confermata anche la sezione “Nuovi Sguardi”, dedicata ai cortometraggi che affrontano il tema della disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione e dare spazio a storie e talenti spesso poco rappresentati.

Il progetto del Noci Film Fest si rafforza inoltre sul piano internazionale grazie alle nuove collaborazioni con la California Polytechnic State University di San Luis Obispo (Cal Poly), il San Luis Obispo International Film Festival e il San Diego Italian Film Festival. Nel prossimo autunno il festival approderà infatti negli Stati Uniti con la Cinema Week Italia/California, durante la quale cinque giovani registi italiani under 35 presenteranno i propri cortometraggi oltreoceano, incontrando studenti, pubblico e professionisti.

Il programma prenderà il via già il 17 e 18 luglio con una selezione di cortometraggi ospitata dal Coopera Village di Putignano. L’apertura ufficiale è prevista invece lunedì 27 luglio alle 20.30 al Circolo ARCI “U Capòne” di Noci, con le prime proiezioni del Concorso Internazionale e della sezione “Nuovi Sguardi”.

Tra i cortometraggi in gara figurano opere provenienti da Stati Uniti, Perù, Romania, Slovacchia, Spagna, Regno Unito e Palestina. La serata proseguirà con “Cinevox Stories”, appuntamento dedicato al patrimonio musicale delle colonne sonore cinematografiche italiane, con il giornalista Franco Bixio in dialogo con Bianca Chiriatti.

Martedì 28 luglio sarà dedicato ai più giovani con un laboratorio sul linguaggio cinematografico e con la proiezione della sezione Shorter Kids’n’Teens, mentre al Circolo ARCI continueranno le proiezioni del Concorso Internazionale.

Mercoledì 29 luglio il festival si sposterà alla scalinata monumentale della stazione di Noci con la rassegna “INTRANSIT… L’arrivo del cinema alla stazione”, organizzata dall’associazione culturale DAIDO, con la proiezione del corto “Retirement plan” e del film “Il sentiero azzurro”.

Giovedì 30 luglio sarà la giornata dedicata al campus TagliaCorto, con la proiezione e la premiazione dei cortometraggi realizzati dai giovani cineasti partecipanti. Le squadre, composte da massimo cinque componenti, saranno chiamate a realizzare un corto di sei minuti sul tema “Identità, memoria e comunità: storie capaci di raccontare il territorio e la sua gente attraverso lo sguardo delle nuove generazioni di autori”.

Al vincitore sarà assegnato il Premio “Tiziano Laera” dal valore di 1.000 euro, mentre Beagle Film assegnerà un premio di 3.000 euro per lo sviluppo della sceneggiatura.

Venerdì 31 luglio spazio all’atteso appuntamento con Valerio Lundini & I VazzaNikki e lo spettacolo “Su…mmer with us”, un evento che unirà musica, teatro, comicità surreale e improvvisazione. Prima del concerto Lundini dialogherà con l’attrice e presentatrice del festival Liliana Fiorelli. Lo spettacolo sarà l’unico evento a pagamento della manifestazione.

La chiusura del Noci Film Fest è prevista sabato 1° agosto alle 21 nello slargo di via Principe Umberto, con la proiezione dei tre cortometraggi finalisti del Concorso Internazionale e la cerimonia di premiazione. Saranno assegnati diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Noci Film Fest, il Premio Città di Noci, il Premio Nuovi Sguardi, il Premio INAIL dedicato al tema del lavoro e il premio “Visioni che formano” di Woom Italia.

Il festival conferma anche l’impegno sulla sostenibilità ambientale attraverso l’adesione ai criteri ambientali minimi per gli eventi e un percorso avviato con InnovAction ed Ecofesta per ridurre l’impatto della manifestazione.

“Il Noci Film Fest è oggi molto più di una rassegna cinematografica: è un laboratorio culturale multidisciplinare in cui cinema, musica, formazione ed eventi si intrecciano”, ha dichiarato il presidente di NociCinema Piergiuseppe Laera.

Per il sindaco Francesco Intini, la manifestazione rappresenta “un’occasione per portare a Noci giovani talenti, nuove idee e linguaggi capaci di raccontare il presente”.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival.



