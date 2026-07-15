San Severo, agguato in piazza Allegato: tre feriti dopo una sparatoria

SAN SEVERO – È diil bilancio di un agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, nel centro di, in provincia di Foggia.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 13, in piazza Allegato, una persona non ancora identificata avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro un uomo di nazionalità marocchina, al culmine di una lite.

Il principale bersaglio dell’agguato è stato raggiunto dai colpi ed è stato trasportato all’ospedale di San Severo, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Nella sparatoria sono rimasti feriti anche due uomini italiani che si trovavano nella zona e che, secondo quanto emerso finora, sarebbero estranei alla vicenda. Per loro si tratterebbe di ferite di striscio.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Stando alle prime informazioni raccolte, alla base del gesto ci sarebbe una discussione iniziata nella serata di ieri, 14 luglio, e proseguita questa mattina nella piazza del centro cittadino, fino a degenerare nella sparatoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e repertato almeno sette bossoli calibro 7.65. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile dell’agguato e chiarire il movente della sparatoria.