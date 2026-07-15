Bari, oltre 13 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo dell'auto: arrestato un 50enne
BARI - La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne, originario della provincia di Matera ma residente nel Nord Italia, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascosto all'interno dell'auto sulla quale viaggiava.
L'operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari, impegnati nei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore per contrastare il traffico e lo spaccio di droga.
L'uomo è stato fermato sulla litoranea sud di Bari, nel quartiere San Giorgio, dopo aver attirato l'attenzione dei poliziotti con alcune manovre ritenute sospette, effettuate alla vista della pattuglia.
Durante l'ispezione del veicolo, gli agenti hanno scoperto un doppiofondo ricavato sotto i sedili posteriori, accuratamente nascosto e protetto da una piastra metallica di circa un centimetro di spessore.
Dopo aver rimosso il sistema di chiusura, all'interno del vano sono stati trovati undici panetti di cocaina, una busta sottovuoto contenente altra cocaina e un panetto di eroina.
Il sequestro complessivo ammonta a 13,387 chilogrammi di cocaina e 100 grammi di eroina.
Secondo una stima degli investigatori, la cocaina sequestrata, se immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro.
Il 50enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.