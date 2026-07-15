Stabilizzazioni bloccate all'Asl Brindisi, la Fials: 'Lavoratori lasciati senza impiego per gravi ritardi organizzativi'

"La Fials esprime profonda indignazione per quanto accaduto in queste ore in merito al blocco delle assunzioni del personale che aveva già maturato tutti i requisiti previsti per la stabilizzazione. Si tratta di lavoratori che si trovavano nelle stesse condizioni del personale già stabilizzato di Ceglie Messapica. Tuttavia, al momento della convocazione, anziché procedere immediatamente con la sottoscrizione del contratto, è stato comunicato loro che l'assunzione sarebbe stata posticipata al 1° agosto, invitandoli nel frattempo a dimettersi dalle rispettive sedi di lavoro e a usufruire delle ferie residue. Molti di questi professionisti, provenienti da altre aziende sanitarie, come l'Asl di Taranto, o da strutture private, hanno dato seguito alle indicazioni ricevute, rassegnando le dimissioni confidando nell'imminente assunzione presso l'Asl di Brindisi. Nel frattempo, però, è intervenuta la circolare della Regione Puglia che dispone il blocco delle assunzioni, subordinandole a preventiva autorizzazione regionale. Di conseguenza, le stabilizzazioni non sono state perfezionate e numerosi lavoratori si ritrovano oggi senza il precedente impiego e senza il nuovo contratto promesso. Per la Fials questa situazione non può essere attribuita ai lavoratori, che hanno agito facendo affidamento sulle comunicazioni ricevute dall'azienda sanitaria. Il sindacato ritiene che quanto accaduto sia la conseguenza di una grave carenza organizzativa da parte della Direzione strategica dell'Asl di Brindisi, che avrebbe dovuto completare tempestivamente le procedure di stabilizzazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali. La Fials chiede pertanto un intervento immediato della Direzione generale dell'Asl e della Regione Puglia affinché venga trovata una soluzione urgente per consentire l'assunzione del personale coinvolto, evitando che lavoratori in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge paghino le conseguenze di ritardi amministrativi che non sono in alcun modo imputabili a loro. Per questo, la struttura legale Fials si mette a loro disposizione, in ufficio, venerdì mattina".