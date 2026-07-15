Bari ospita il Roadshow sulla ZES Unica: istituzioni e imprese a confronto sullo sviluppo del Mezzogiorno

BARI - Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 10.30, l'Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci di Bari ospiterà l'evento, appuntamento che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e del sistema bancario per discutere delle prospettive di crescita del Sud Italia.

L'iniziativa segna l'avvio della seconda fase del Roadshow promosso da Intesa Sanpaolo e Confindustria nell'ambito dell'accordo sottoscritto nel gennaio 2025, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della ZES Unica come leva strategica per lo sviluppo industriale, infrastrutturale e per l'attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno e nell'area del Mediterraneo.

Tra i protagonisti dell'incontro figurano il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud Luigi Sbarra, il presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile, il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese e il direttore generale di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Massimo Deandreis, che presenterà la nuova edizione del Check-Up Mezzogiorno, il rapporto sullo stato dell'economia meridionale.

Ad aprire i lavori saranno Mario Aprile e Alessandra Modenese, direttrice regionale Basilicata, Puglia e Molise della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, seguiti dall'intervento istituzionale del sottosegretario Luigi Sbarra.

Dopo la presentazione del rapporto economico di SRM, spazio a una tavola rotonda dedicata alle opportunità offerte dalla ZES Unica, con la partecipazione di Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno, Giuseppe Romano, capo del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

La mattinata si concluderà con un confronto tra Stefano Barrese ed Emanuele Orsini sui temi della competitività, degli investimenti e delle prospettive di crescita del Mezzogiorno, in un dialogo moderato dal direttore di Class CNBC Andrea Cabrini.