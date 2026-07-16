Conversano, Giuseppe Lovascio apre il quarto mandato: «Sarò un uomo libero, disponibile a soffrire ma mai a subire»
CONVERSANO - Si è aperta ufficialmente la nuova consiliatura del Comune di Conversano con la seduta di insediamento del Consiglio comunale e il giuramento del sindaco Giuseppe Lovascio, rieletto per il suo quarto mandato.
La prima seduta, iniziata alle ore 8.25 del 15 luglio, si è conclusa dopo poco più di tre ore e mezzo di lavori, tra adempimenti istituzionali, nomine e l’avvio del nuovo percorso amministrativo.
Nel suo primo intervento da sindaco della nuova consiliatura, Lovascio ha tracciato la linea del mandato con una frase simbolica: «Cercherò di essere uomo libero, sempre disponibile a soffrire, ma mai a subire». Parole con cui il primo cittadino ha voluto ribadire il senso di responsabilità e autonomia che intende mettere alla base dell’azione amministrativa.
Durante il suo discorso il sindaco ha consegnato ai consiglieri una copia della Costituzione italiana, richiamando il valore del servizio pubblico e della partecipazione democratica.
«Lo spirito deve essere quello di servire il popolo mettendo da parte le ambizioni personali – ha dichiarato Lovascio –. Daremo il massimo con spirito di squadra e coesione. Auguro a tutto il Consiglio di dare sempre e comunque priorità ai valori della democrazia e ai rapporti umani che cercheremo di intrattenere tra noi».
Tra le priorità indicate dal sindaco figurano l’attenzione ai più giovani e ai servizi educativi: «Presteremo particolare attenzione ai bambini, alle scuole, alla Biblioteca per bambini, ai due asili nido e al polo per l’infanzia, ma non tralasceremo nulla».
Roberto Berardi eletto presidente del Consiglio comunale
Nel corso della seduta è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio comunale. Alla terza votazione ha ottenuto l’incarico Roberto Berardi, con 10 voti. Franco Fanizzi ha ricevuto 4 preferenze, mentre 3 sono state le schede bianche.
Sono stati inoltre completati alcuni passaggi amministrativi previsti dall’insediamento della nuova assemblea.
Per quanto riguarda la surroga dei consiglieri, entrano in Consiglio Katia Sportelli e Antonella Giustiniani, in sostituzione degli assessori Francesca Lippolis e Carlo Gungolo, mentre Mary Siciliani subentra al dimissionario Donatello D’Attoma.
Eletta anche la Commissione elettorale, composta da Michele Lovascio, Elisabetta Di Mise e Barbara Accardo.
Sono stati inoltre indicati i capigruppo consiliari:
- Pd: Antonello D’Alessandro;
- Conversiamo la città: Daniela Martino;
- Popolari: Vito Cerri.
Le deleghe consiliari
Il sindaco ha anticipato anche alcune deleghe consiliari che saranno ratificate nei prossimi giorni.
A Benny Nardelli andranno Agricoltura, valorizzazione dei prodotti agricoli e strade rurali.
Mary Siciliani seguirà Artigianato, valorizzazione dei prodotti artigianali e gemellaggi.
Daniela Martino avrà le deleghe a Strategie, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
Michele Lovascio si occuperà di Eventi culturali e sportivi.
Katia Sportelli seguirà Mostre e spazi dedicati all’arte.
La nuova Giunta comunale
Nel corso della seduta è stata ricordata anche la composizione della Giunta, già ufficializzata lo scorso 1° luglio.
Il sindaco Giuseppe Lovascio mantiene le deleghe a Lavori pubblici ed Ecologia.
Carlo Gungolo, vicesindaco, seguirà Urbanistica, Pianificazione territoriale, Turismo, Triggianello, Trasporti pubblici, Contenzioso, Servizi cimiteriali, Verde pubblico e Toponomastica.
Stefano Caradonna sarà assessore ad Ambiente, Patrimonio e manutenzioni, Mobilità e traffico, Mobilità sostenibile, Protezione civile ed Ente Parco.
Rosa Anna Ramunni avrà le deleghe a Politiche culturali, Biblioteche e Polo museale, Commercio, Fiere, Suap, D.U.C., Decoro urbano, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili e del lavoro, Sport e Marketing territoriale.
Francesca Lippolis seguirà Pubblica istruzione, Politiche sociali, Piani di zona, Polizia locale, Servizi demografici, Pari opportunità e Politiche abitative.
Fabio Locaputo sarà responsabile di Servizi finanziari, Tesoreria, Personale, Bilancio, Tributi, Servizi al cittadino e Digitalizzazione Smart City.
Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale prende dunque avvio il quarto mandato amministrativo di Giuseppe Lovascio, chiamato a guidare Conversano nei prossimi anni puntando su continuità, coesione e nuovi obiettivi di sviluppo per la città.