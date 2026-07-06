Nardò, 'Insolito Salento': al via gli eventi dell'estate 2026 con la rassegna letteraria di Insolita Comune



NARDO' (LE) - Giovedì 9 luglio prende il via a Nardò "Insolita Rassegna", il ciclo di incontri letterari ospitato sulla suggestiva Terrazza SUSU di Insolita Comune, nel cuore del centro storico della città barocca. Il primo appuntamento, in programma alle ore 21.00 con ingresso libero, vedrà protagonista lo scrittore Andrea Martina, che presenterà il suo nuovo romanzo Questo posto mi sta respingendo (66thand2nd, 2026), dialogando con la traduttrice e autrice Emanuela Chiriacò. - Giovedì 9 luglio prende il via a Nardò "Insolita Rassegna", il ciclo di incontri letterari ospitato sulla suggestiva Terrazza SUSU di Insolita Comune, nel cuore del centro storico della città barocca. Il primo appuntamento, in programma alle ore 21.00 con ingresso libero, vedrà protagonista lo scrittore Andrea Martina, che presenterà il suo nuovo romanzo Questo posto mi sta respingendo (66thand2nd, 2026), dialogando con la traduttrice e autrice Emanuela Chiriacò.





La rassegna nasce con l'intento di offrire un'esperienza culturale raccolta e autentica, lontana dagli eventi di massa, dove la qualità dell'incontro e l'attenzione ai dettagli diventano parte integrante della serata. La terrazza di Insolita Comune, allestita con le opere dell'artista Giovanni De Milito, in arte SolSolis, si trasforma così in uno spazio dove letteratura, arte visiva e dialogo si fondono in un'atmosfera fatta di pietra antica, luci soffuse e condivisione.





L'incontro rientra inoltre nel calendario della dodicesima edizione del Circonauta Festival, in programma dal 3 al 12 luglio 2026, dieci giorni dedicati al circo contemporaneo, alla musica e allo spettacolo tra i vicoli del barocco salentino. L'edizione di quest'anno è ispirata al tema #terra, con una particolare attenzione ai valori dell'ecologia e della sostenibilità.





L'intera rassegna è curata dalla scrittrice Mirella Borgocroce.





Il romanzo





Con Questo posto mi sta respingendo, Andrea Martina racconta una storia sospesa tra Torino e la provincia pugliese. A collegare questi due mondi è un Intercity Notte, sul quale viaggiano due studenti fuorisede che, percorso dopo percorso, si interrogano sul proprio futuro e sul significato dell'appartenenza.

Il romanzo affronta con sensibilità temi molto attuali: il rapporto con la terra d'origine, il desiderio di partire, il bisogno di tornare e quel conflitto permanente tra radici e possibilità che accomuna un'intera generazione. Torino rappresenta insieme una prospettiva, una fuga e un rifugio, mentre il richiamo della propria terra continua a esercitare una forza irresistibile.





Gli ospiti





Originario della provincia di Brindisi, Andrea Martina vive e insegna a Modena. È autore del podcast Bartali. Una guerra in bicicletta, finalista agli Italian Podcast Awards 2022, cura la newsletter Playmaker e scrive sceneggiature per documentari e spettacoli teatrali. Il suo precedente romanzo, Furia (66thand2nd, 2024), ha ottenuto il Premio Dora Nera.

A dialogare con lui sarà Emanuela Chiriacò, traduttrice editoriale, autrice e curatrice della rubrica TerzaPagina di LeccePrima. Nel corso della sua attività ha tradotto e curato numerose opere di narrativa e saggistica, collaborando con diverse case editrici e contribuendo a importanti pubblicazioni dedicate alla letteratura inglese e alla traduzione editoriale.





Insolita Comune, uno spazio dedicato alle arti





Nato come luogo di incontro per artisti, creativi e appassionati di cultura, Insolita Comune continua a proporsi come uno spazio aperto allo scambio di idee, esperienze e bellezza.

Il progetto è guidato dalle fondatrici Alessandra e Silvia, insieme al direttore creativo Alex Ezra Fornari, designer, creativo e scrittore originario di Parma, profondamente legato al Salento e all'identità culturale di Insolita.

La rassegna proseguirà durante l'estate con nuovi appuntamenti che vedranno protagonisti Isa Grassano, Ugo Baràra, Gabriella Genisi e Valentina Sciurti, tutti autori di opere pubblicate nel 2026.





Informazioni





Insolita Rassegna – Primo appuntamento

Giovedì 9 luglio 2026 – ore 21.00

Presentazione del romanzo Questo posto mi sta respingendo di Andrea Martina

Dialoga con l'autore Emanuela Chiriacò

Terrazza SUSU di Insolita Comune

Via De Michele 9 – Nardò (Lecce)

Ingresso libero.