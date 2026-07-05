Bari, roghi tossici tra Carbonara e Ceglie: il sindaco chiede intervento urgente del Comitato per la sicurezza pubblica

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inviato una nota al prefetto vicario Cinzia Carrieri chiedendo la convocazione con urgenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’attenzione il persistente fenomeno dei roghi tossici che continua a interessare diverse aree del territorio cittadino, in particolare i quartieri di Carbonara e Ceglie.

Nel documento, il primo cittadino evidenzia come le attuali condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature e frequenti venti di maestrale, stiano aggravando una situazione già critica. Questi fattori, secondo quanto riportato, favorirebbero la propagazione dei fumi e l’esposizione della popolazione a sostanze potenzialmente nocive.

“La situazione richiede un intervento immediato e un’azione coordinata tra tutte le istituzioni competenti”, si legge nella nota del sindaco. Le aree interessate risultano infatti particolarmente colpite, con conseguenze sempre più rilevanti per la salute pubblica, l’ambiente e la qualità della vita dei residenti.

Per questo motivo, Leccese ha sollecitato la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto al fenomeno e individuare misure concrete ed efficaci per la tutela del territorio.

Il sindaco ha infine espresso fiducia in un rapido riscontro da parte delle autorità competenti, sottolineando come il fenomeno dei roghi tossici rappresenti ormai una crescente fonte di preoccupazione per l’intera comunità cittadina.