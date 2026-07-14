Bari, "Scola la Sabbia" da record: oltre 20mila mozziconi in meno a Pane e Pomodoro

Oltre 20.000 mozziconi di sigaretta rimossi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro in un solo pomeriggio. È il bilancio della quinta edizione di "Scola la Sabbia", l'iniziativa promossa da Retake che ha coinvolto volontari, cittadini e numerose realtà del territorio in un'azione concreta di rigenerazione di uno dei luoghi simbolo dell'estate barese.Muniti di setacci e scolapasta, i partecipanti hanno ripulito l'arenile da migliaia di mozziconi e microplastiche, dimostrando quanto anche i rifiuti più piccoli possano avere un impatto enorme sull'ambiente. Un gesto semplice ma concreto, capace di restituire bellezza alla spiaggia e, allo stesso tempo, di sensibilizzare sull'importanza di adottare comportamenti più responsabili. Accanto alla cura dell'ambiente non sono mancati i momenti di condivisione e divertimento, nel segno dello spirito che da sempre caratterizza "Scola la Sabbia".L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di The Truck, Circolo ANSPI Odegitria - Cattedrale di Bari, Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della Legalità, California Paddle Surf Bari, Bari SUP Community, Comunità bengalese, Municipio I e Amiu Puglia, che ha garantito il supporto nelle operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti.Retake Bari ringrazia inoltre gli assessori Pietro Petruzzelli ed Elda Perlino, che hanno seguito l'iniziativa, per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti del progetto.«Raccogliere oltre 20.000 mozziconi in poche ore significa riportare alla luce un problema che troppo spesso passa inosservato. Ogni cicca abbandonata impiega anni a degradarsi e contribuisce all'inquinamento del mare e delle nostre spiagge. Ringraziamo di cuore tutti i volontari e le realtà che hanno reso possibile questa quinta edizione di "Scola la Sabbia". Il volontariato può fare molto, ma ora ci aspettiamo anche misure più severe nei confronti di chi continua ad abbandonare i mozziconi nell'ambiente. Prendersi cura della città può essere anche un momento di incontro, partecipazione e divertimento: è questo il messaggio che vogliamo continuare a diffondere», dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari.Con oltre 20.000 mozziconi rimossi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro, la quinta edizione di "Scola la Sabbia" conferma come anche i gesti più semplici possano generare un impatto concreto. Un'iniziativa che unisce tutela dell'ambiente, cittadinanza attiva e spirito di comunità, ricordando che la bellezza degli spazi pubblici dipende anche dalla responsabilità di ciascuno.bari@retake.org