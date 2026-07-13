Foggia, maxi incidente sulla tangenziale: sei mezzi coinvolti, sei feriti

FOGGIA - Grave incidente stradale sulla strada statale 673, lungo la tangenziale di Foggia. Lo scontro ha coinvolto sei mezzi: due tir, un autobus di linea delle Ferrovie del Gargano, un furgone di una ditta di spedizioni e due autovetture.

Secondo le prime informazioni, il bilancio è di sei persone ferite. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Smart, rimasta incastrata sotto un mezzo pesante dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza alle persone coinvolte.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Gli agenti della polizia locale di Foggia hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.