Lecce, protesta dei lavoratori Sanitaservice: "Carenza di personale e ferie bloccate"

LECCE - Cresce la protesta dei 224 lavoratori di Sanitaservice nel Leccese, che denunciano una situazione definita ormai non più sostenibile. Al centro delle criticità segnalate ci sono la carenza di personale e il blocco delle ferie, con i sindacati Usb e Uil Lecce che lamentano la mancata risposta alle richieste avanzate nelle ultime settimane sia a Sanitaservice sia all'Asl.

Secondo le organizzazioni sindacali, la sospensione delle ferie del personale per l'intero mese di agosto sarebbe la conseguenza diretta della cronica insufficienza di organico.

I sindacati: "Servono nuove assunzioni"

Usb e Uil sostengono che il potenziamento del personale sia ormai indispensabile per garantire la continuità del servizio di emergenza-urgenza durante il periodo estivo, quando aumenta il numero degli interventi richiesti sul territorio provinciale.

Le sigle sindacali evidenziano che, senza un rafforzamento degli organici, il regolare funzionamento delle postazioni del 118 potrebbe subire ripercussioni, con possibili conseguenze sulla qualità e sulla tempestività del servizio di soccorso.

I rappresentanti dei lavoratori chiedono quindi un confronto urgente con Sanitaservice e Asl Lecce per individuare soluzioni che consentano di garantire sia il diritto alle ferie del personale sia la piena operatività del sistema di emergenza territoriale durante i mesi estivi.