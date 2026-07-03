Bari, uomo trovato morto a Japigia vicino a un supermercato: indagini in corso

BARI - Un uomo senza fissa dimora, di circa 40 anni, è stato trovato morto nei pressi del supermercato Eurospin nel quartiere Japigia, a Bari. La vittima era conosciuta nella zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e gli agenti della Polizia di Stato insieme alla Polizia Scientifica per i rilievi e gli accertamenti.

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche un possibile malore legato alle alte temperature di questi giorni.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove verranno effettuati ulteriori esami per chiarire le circostanze del decesso.