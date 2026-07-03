Al via i saldi estivi in Puglia: controlli e prime sanzioni a Bari
BARI - Da sabato 4 luglio sono ufficialmente iniziati anche in Puglia i saldi estivi 2026, che proseguiranno fino al 15 settembre, coinvolgendo Bari e l’intero territorio regionale.
In vista dell’apertura della stagione degli sconti, la Polizia Locale di Bari ha intensificato i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e la regolarità delle attività commerciali.
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, gli esercenti hanno dovuto trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la comunicazione di avvio delle vendite di fine stagione almeno cinque giorni prima dell’inizio dei saldi. I prodotti in promozione devono appartenere alla stagione in corso o avere carattere di moda e devono essere esposti separatamente da quelli a prezzo pieno.
Restano inoltre obbligatori l’indicazione chiara sul cartellino del prezzo originario, della percentuale di sconto e del prezzo finale, oltre all’obbligo di accettare pagamenti elettronici e di garantire i diritti previsti dal Codice del Consumo in caso di merce difettosa o non conforme.
Nel corso dei primi controlli, il nucleo annonario della Polizia Locale ha sanzionato otto commercianti baresi sorpresi a mettere in vendita articoli scontati prima dell’avvio ufficiale dei saldi. Per loro è scattata una multa da 1.000 euro ciascuno, accompagnata dalla diffida a rimuovere i cartellini con gli sconti.
Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino.