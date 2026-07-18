Barletta, batteri oltre i limiti: scatta il divieto di balneazione sul litorale di Ponente
BARLETTA – Scatta il divieto temporaneo di balneazione in un tratto del litorale di Ponente dopo che le analisi dell'Arpa Puglia hanno rilevato valori superiori ai limiti di legge di Escherichia coli ed Enterococchi.
L'ordinanza è stata firmata con urgenza dal sindaco, che ha disposto l'interdizione della balneazione nell'area interessata in via precauzionale.
L'area interessata
Il provvedimento riguarda il tratto di costa situato in prossimità del Canale H, dove saranno installati appositi cartelli informativi e delimitazioni per segnalare il divieto a bagnanti e frequentatori della spiaggia.
Nuovi controlli sulle acque
Nel frattempo sono stati richiesti nuovi campionamenti per verificare l'evoluzione della qualità delle acque.
Contestualmente sono state avviate verifiche tecniche approfondite, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, per individuare le cause dell'alterazione dei parametri microbiologici.
Il divieto di balneazione resterà in vigore fino a quando le analisi successive non certificheranno il rientro dei valori entro i limiti previsti dalla normativa vigente.