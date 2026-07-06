Barletta Piano Festival: Uta Weyand porta in scena la grande scuola pianistica spagnola

BARLETTA - Prosegue il Barletta Piano Festival con un appuntamento dedicato alla grande tradizione pianistica spagnola. Martedì 7 luglio, alle 21.15, nel Salone dell'Hotel La Terrazza di Barletta, sarà protagonista la pianista tedesca Uta Weyand, interprete di fama internazionale che da oltre trent'anni approfondisce il repertorio iberico attraverso un'intensa attività concertistica e di ricerca.

Il recital proporrà un viaggio tra Ottocento e Novecento attraverso le opere di Enrique Granados e Manuel de Falla, due protagonisti della musica spagnola che hanno saputo fondere la tradizione popolare con il linguaggio della musica colta europea.

La prima parte del concerto sarà dedicata a Granados con l'esecuzione dei raffinati Valses poéticos, della celebre pagina El amor y la muerte tratta dalle Goyescas e della delicata Mazurka dalle Escenas románticas. Nella seconda parte Weyand interpreterà alcune delle pagine più rappresentative di Manuel de Falla, tra cui la Mazurka in do minore, la Serenata in si minore, la Serenata andaluza e i Cuatro piezas españolas, considerati uno dei vertici del repertorio pianistico del Novecento.

Formatasi tra Friburgo, Baltimora e Madrid sotto la guida di maestri come Leon Fleisher, Vitaly Margulis, Elza Kolodin e Joaquín Soriano, Uta Weyand ha conquistato nel 1996 il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale José Iturbi di Valencia, distinguendosi anche per la migliore interpretazione della musica spagnola.

Nel corso della sua carriera si è esibita come solista e con orchestra in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cuba e Russia, collaborando con direttori di prestigio e affiancando all'attività concertistica un intenso impegno didattico internazionale. È inoltre fondatrice della Pianale International Academy & Competition e del Pianale Festival in Germania.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica "Mauro Giuliani", presieduti da Francesco Caporale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta.

Per informazioni è possibile consultare barlettapianofestival.it oppure contattare il numero 347 6194215.