Bastad, Darderi vola in semifinale. Eliminato Travaglia

FRANCESCO LOIACONO - Si delinea il quadro delle semifinali dell’ATP 250 di Bastad, in Svezia, torneo disputato sulla terra battuta. Sorride il tennis italiano grazie a Luciano Darderi, che conquista l’accesso tra i migliori quattro del tabellone.Nei quarti di finale, Darderi ha superato il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 6-4, centrando così la qualificazione alla semifinale. Si ferma invece il cammino di Stefano Travaglia, sconfitto dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo per 7-6, 6-2.Negli altri incontri del singolare, il russo Andrej Rublev ha dominato l’argentino Sebastián Báez imponendosi con un netto 6-1, 6-2. Il cileno Alejandro Tabilo ha invece raggiunto la semifinale senza scendere in campo, approfittando del ritiro dell’argentino Thiago Agustín Tirante, costretto a dare forfait prima dell’inizio del match per un problema muscolare.Nel torneo di doppio, il francese Théo Arribagé e il portoghese Francisco Cabral hanno conquistato la semifinale grazie al successo per 6-3, 6-2 sull’americano Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens.Avanzano anche i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, che al termine di una sfida molto combattuta hanno superato l’olandese Jean-Julien Rojer e l’americano Theodore Winegar con il punteggio di 6-4, 6-7, 11-9.