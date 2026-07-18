Lecce, nel mirino c’è Philip Otele: Corvino prepara l’assalto

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Philip Otele, attaccante nigeriano attualmente in forza al Basilea.Nella scorsa stagione Otele ha collezionato 27 presenze con il club svizzero nella massima serie, confermandosi un profilo di interesse per la società giallorossa. Il suo percorso calcistico lo ha visto vestire anche le maglie di Amburgo, Al Wahda, CFR Cluj, UTA Arad, Kauno Žalgiris, Wolviston FC e Teesside University, maturando esperienze in campionati differenti.A livello internazionale, Otele ha disputato cinque partite da titolare con la Nazionale della Nigeria, mentre il suo contratto con il Basilea è in scadenza il 30 giugno 2028.Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, dovrebbe avviare i contatti con i dirigenti del Basilea per verificare la possibilità di portare l’attaccante in Salento. Sul tavolo potrebbero esserci sia l’ipotesi del prestito sia quella dell’acquisto a titolo definitivo.La società giallorossa continua così a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale il traguardo principale resterà il raggiungimento della salvezza.