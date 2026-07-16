Bitonto, al Bar-N-Out si celebrano i 25 anni della Cooperativa Zip.H





BITONTO - Venticinque anni al servizio delle persone più fragili. Venerdì 17 luglio, la Cooperativa Zip.H, da sempre attivamente impegnata al servizio delle persone più vulnerabili, festeggia il suo compleanno in un luogo di incontro e socialità che torna a vivere per l’occasione: la terrazza esterna che ospita la sede estiva Bar-N-Out, il bar speciale gestito dai ragazzi disabili ospiti della struttura sita nell’ex Istituto Maria Cristina di Savoia..

Una cornice suggestiva che ospiterà una serata all’insegna dell’intrattenimento e della condivisione. Il programma prevede l’apertura del bar alle 18,30, a cui farà seguito, a partire dalle 19, un momento di spettacolo con un ospite a sorpresa. La serata proseguirà poi con animazione musicale, per coinvolgere i presenti in un’atmosfera leggera e partecipata.

Sarà un’occasione per raccontare un percorso iniziato venticinque anni fa, quando la Cooperativa Zip.H decise di mettere al centro del proprio agire quotidiano le fragilità e i bisogni di chi spesso resta ai margini. Da allora, l’impegno non si è mai interrotto, e questa serata vuole essere al contempo un bilancio affettuoso di quanto fatto e un lancio verso il futuro, con lo sguardo rivolto a nuove forme di prossimità e cura.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, perché la festa dei venticinque anni sia davvero collettiva e perché il ritorno del Bar-N-Out diventi occasione per riscoprire il valore del ritrovarsi, del condividere e del sostenere chi ha più bisogno. L’ingresso è libero.