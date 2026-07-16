Carlos Alcaraz, crociera d'amore con una misteriosa bionda: le foto esclusive su Chi

Mentre Jannik Sinner trionfa a Wimbledon, Carlos Alcaraz si consola con la "coppa dell'amore". Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola le immagini esclusive della crociera "caliente" del campione spagnolo — attualmente fermo per un infortunio al polso — a bordo del suo yacht nel Golfo di Napoli e lungo la Costiera Amalfitana.Nelle foto esclusive spicca la presenza di una misteriosa ragazza bionda, finora mai apparsa al fianco del tennista. Tra i due, immortalati sul prendisole tra Procida, Capri e Positano, il feeling è evidente: carezze, giochi d'acqua e momenti di grande intimità che sembrano smentire i recenti rumors su un flirt con la cantante Ana Mena. Per la coppia anche una romantica cena a lume di candela su una spiaggia accessibile solo via mare a Positano. Il rientro in campo dello spagnolo non sembra imminente, ma nel frattempo "Carlito" si gode il mare e la sua nuova, dolcissima compagnia.