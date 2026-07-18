Camion rubato con un assalto armato sulla Statale 16 ritrovato nel porto di Ancona: era pronto a partire per l'Albania

ANCONA - È stato ritrovato nel porto di Ancona il camion con pompa per calcestruzzo rubato nei giorni scorsi lungo la strada statale 16, in Puglia, durante un violento assalto messo a segno da un commando armato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i banditi, armati di kalashnikov, avevano costretto l'autista a fermarsi per impossessarsi del mezzo pesante, fuggendo poi rapidamente con il veicolo.

Il camion è stato individuato dai militari della Guardia di Finanza all'interno del garage di un traghetto in procinto di salpare verso l'Albania. Al momento del controllo il mezzo era già stato alterato per tentare di sfuggire ai controlli: montava targhe false ed era accompagnato da documentazione contraffatta, predisposta per agevolarne l'espatrio.

Il sequestro ha impedito che il veicolo venisse trasferito all'estero, consentendo il recupero del mezzo rubato prima della partenza del traghetto.

Sono ora in corso ulteriori indagini per identificare i componenti del commando che ha messo a segno il colpo e ricostruire l'intera organizzazione criminale coinvolta nel furto e nel tentativo di esportazione del camion. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi lungo le principali arterie stradali pugliesi.