DRIFFest 2026, gran finale a Sannicandro: quattro serate tra libri, cinema e teatro nel Castello Normanno Svevo

SANNICANDRO DI BARI - Si avvia alla conclusione il, che dopo settimane di incontri dedicati alla letteratura, al cinema e al teatro chiuderà la sua edizione con quattro appuntamenti in programmanella suggestiva, ormai sede simbolo della manifestazione diretta dae organizzata dalla

Il cartellone finale propone un percorso che attraversa temi universali come l'amore, i legami, la memoria e la pace, con la partecipazione di scrittori, registi e artisti di primo piano.

Martedì 21 luglio: letteratura e cinema sull'amore

L'ultima settimana del festival si aprirà alle 19.30 con Cinzia Cognetti, che presenterà il suo romanzo d'esordio Note a margine del mio dolore (HarperCollins), dialogando con l'avvocato Michele Laforgia. Un racconto di formazione in cui il lutto diventa occasione di crescita e di costruzione della propria identità.

A seguire sarà proiettato "La gioia" di Nicolangelo Gelormini, che accompagnerà il pubblico nella scoperta del film interpretato da Valeria Golino e Saul Nanni, storia intensa di un legame inaspettato tra due solitudini.

Mercoledì 22 luglio: il teatro immersivo di "Hamelin"

Il secondo appuntamento sarà dedicato al teatro, in collaborazione con Puglia Culture. Alle 20 andrà in scena "Hamelin", spettacolo scritto da Riccardo Spagnulo e Tonio De Nitto, che firma anche la regia, con Fabio Tinella protagonista.

Prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana, lo spettacolo propone una rilettura della leggenda del Pifferaio Magico attraverso un allestimento immersivo: gli spettatori, fino a un massimo di 88, assisteranno alla rappresentazione indossando cuffie wireless che renderanno ancora più coinvolgente l'esperienza. Il biglietto d'ingresso è di 3 euro.

Giovedì 23 luglio: i legami al centro del racconto

Alle 19.30 sarà la volta di Pier Lorenzo Pisano, autore del romanzo La somma delle cose (Einaudi), che dialogherà con il giornalista Vincenzo Pellico. Il libro racconta, con delicatezza e ironia, il patrimonio emotivo lasciato da una relazione attraverso gli oggetti quotidiani e i piccoli gesti condivisi.

La serata proseguirà con la proiezione del film "L'Attachement – La tenerezza" della regista francese Carine Tardieu, premiato con tre César. L'autrice interverrà in collegamento streaming per raccontare il film tratto dal romanzo L'Intimité di Alice Ferney.

Venerdì 24 luglio: Notte Bianca del Cinema e della Letteratura

Il festival si concluderà con la tradizionale Notte Bianca del Cinema e della Letteratura, dedicata quest'anno al tema della pace.

Ad aprire la serata sarà Marco Lodoli, che presenterà il romanzo Solo un giorno, dialogando con l'insegnante Bianca Peloso. Il libro racconta la storia di Scipione e di una giornata destinata a cambiare il corso della sua vita.

Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Serena Manieri, saranno assegnati i premi del DRIFFest, realizzati dall'artista pugliese Gianni Marsico, destinati al miglior film delle sezioni del festival, al Premio "Francesco Laudadio" per il miglior interprete e al miglior libro, sulla base delle preferenze espresse dal pubblico durante i 21 appuntamenti della rassegna.

A chiudere l'edizione 2026 sarà la proiezione di "Soldato Peter", intenso film contro ogni guerra presentato dal regista Gianfilippo Pedote, che lo ha diretto insieme a Giliano Carli.

Il DRIFFest 2026 è promosso dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission e dei Comuni coinvolti nel progetto.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti (ad eccezione dello spettacolo teatrale Hamelin, con biglietto di 3 euro). Informazioni al 328 4071538.