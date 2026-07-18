Lungomare di Libri 2026, gran finale a Bari: da Luciano Violante a Leo Ortolani, gli appuntamenti di domenica 19 luglio

BARI - Si chiude oggi, domenica 19 luglio, la sesta edizione di, la manifestazione che per tre giorni ha trasformato il centro storico di Bari in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare. Tra la muraglia di via Venezia, il Fortino Sant'Antonio, Largo Vito Maurogiovanni, l'ex Mercato del Pesce e lo Spazio Murat, il festival propone un'ultima giornata ricca di incontri con autori, reading, presentazioni e appuntamenti dedicati all'editoria indipendente.

Ad aprire il programma sarà, alle 18.30 al Fortino Sant'Antonio, Luciano Violante, che presenterà il volume La democrazia non esiste in natura. Lezioni di storia politica in difesa dei valori comuni (Bollati Boringhieri), scritto con Marta Cartabia. L'autore dialogherà con il sindaco di Bari Vito Leccese, affrontando il tema della crisi della democrazia e della necessità di riscoprirne i principi fondamentali.

Alle 19, in Largo Vito Maurogiovanni, torna l'appuntamento con i Consigli dei librai, durante il quale saranno suggeriti e sorteggiati numerosi titoli selezionati dalle librerie partecipanti. Nello stesso orario prenderanno il via anche diversi eventi davanti alle casette dei librai, tra reading, presentazioni e iniziative dedicate ai lettori di ogni età.

Alle 19.30, ancora al Fortino Sant'Antonio, sarà protagonista Antonio Vassallo, autore del libro Negli occhi di Giovanni. Storia vera di un ragazzo di Capaci (Il Castoro), in dialogo con il giornalista Francesco Petruzzelli. Il volume ripercorre la testimonianza del fotografo che fu tra i primi ad arrivare sul luogo della strage di Capaci il 23 maggio 1992.

Alle 20, in Largo Vito Maurogiovanni, Franco Faggiani presenterà il romanzo La luce del primo mattino (Fazi), dedicato alla storia dei primi venditori ambulanti di libri della Lunigiana, in dialogo con la giornalista Mara Chiarelli.

Alle 20.30, al Fortino Sant'Antonio, spazio al fumetto con Leo Ortolani, che racconterà il suo Tapum (Feltrinelli Comics) insieme alla giornalista Barbara Facchini, in un'opera che affronta con il consueto stile ironico il tema della guerra.

Alle 21, in Largo Vito Maurogiovanni, il sociologo Giovanni Semi presenterà il saggio È il capitalismo, bellezza! (Einaudi), riflessione sul ruolo dell'estetica nella società contemporanea, dialogando con il giornalista Antonio Bucci.

A chiudere la manifestazione, alle 21.30 al Fortino Sant'Antonio, saranno Alessia Coppola e l'attrice Nunzia Antonino, con la presentazione e il reading del romanzo Nate dalla tempesta (Fazi), accompagnate dalla giornalista Ilaria Delvino.

Parallelamente proseguiranno gli incontri organizzati dagli editori pugliesi allo Spazio Murat e all'ex Mercato del Pesce, mentre il Museo Civico di Bari ospiterà la mostra Le rotte di Bari e il Chiostro del Museo Archeologico di Santa Scolastica accoglierà la presentazione del volume dedicato a Vito Maurogiovanni.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.