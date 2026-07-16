Minervino Murge, domato nella notte il maxi incendio: distrutti quasi 2mila ettari tra bosco e seminativi

MINERVINO MURGE - È stato circoscritto soltanto nella tarda serata di ieri il vasto incendio che dal pomeriggio aveva interessato la zona di, nel territorio di, nel nord Barese.

Secondo una prima stima, il rogo ha devastato poco meno di duemila ettari di territorio, coinvolgendo aree di seminativi e macchia boschiva sul versante sud della zona, non lontano dal centro abitato.

Le operazioni di spegnimento hanno impegnato un ingente dispiegamento di uomini e mezzi: sul posto hanno lavorato 19 vigili del fuoco, squadre della Protezione civile e dell’Arif, con il supporto aereo di due elicotteri, decollati dalle basi di Bari e Foggia, e di un Canadair intervenuto fino al tramonto per contrastare l’avanzata delle fiamme.

Non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione da parte delle squadre impegnate sul territorio per il rischio di una possibile ripresa dei focolai. Le condizioni meteo, caratterizzate da vento e temperature elevate, potrebbero infatti favorire una nuova propagazione del fuoco.

Nelle ore più critiche il sindaco di Minervino Murge, Massimiliano Bevilacqua, aveva disposto l’evacuazione precauzionale delle abitazioni più vicine all’area interessata dal rogo, invitando i residenti a raggiungere il punto di accoglienza individuato presso il palazzetto dello sport.