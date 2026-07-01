Casarano, medico e infermiera aggrediti in ospedale da un paziente: tensione nel reparto di Otorinolaringoiatria

CASARANO - Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Nel pomeriggio, un medico e un’infermiera in servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Casarano sono stati aggrediti da un paziente che si era presentato per sottoporsi a una visita specialistica.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe perso il controllo dopo che il medico gli aveva comunicato che la ricetta in suo possesso non prevedeva l’esenzione dal pagamento del ticket e che, pertanto, avrebbe dovuto sostenere il costo della prestazione.Alla comunicazione, il paziente avrebbe reagito con toni minacciosi, aggredendo verbalmente il medico e l’infermiera. Con lui era presente anche la moglie, che avrebbe partecipato alla discussione mostrando a sua volta un atteggiamento particolarmente agitato.La situazione è degenerata quando l’infermiera ha tentato di contattare i carabinieri. L’uomo le avrebbe strappato il telefono cellulare dalle mani, scaraventandolo a terra, danneggiando anche il telefono fisso presente nel reparto. Prima di allontanarsi, avrebbe inoltre recuperato tutta la documentazione utile alla propria identificazione, facendo perdere le proprie tracce.A seguito dell’aggressione, il medico e l’infermiera sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale. Entrambi avrebbero manifestato l’intenzione di presentare denuncia alle autorità competenti, che sono ora al lavoro per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.