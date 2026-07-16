Centrosinistra: Primarie delle Idee fanno tappa a Bari



Appuntamento venerdì 17 luglio a Villa De Grecis





BARI - Prosegue il percorso delle Primarie delle Idee, l’iniziativa promossa da Italia Viva - Casa Riformista per raccogliere proposte e costruire il programma riformista del centrosinistra.





L’appuntamento è in programma venerdì 17 luglio, alle ore 17.30, a Villa De Grecis (Via delle Murge 63), a Bari.





L’incontro sarà un momento di confronto pubblico dedicato al futuro del Mezzogiorno e alle sfide dei prossimi anni, partendo dalle idee e dalle esperienze di amministratori, professionisti e cittadini del territorio.





Interverranno Enrico Borghi, Davide Faraone, Teresa Bellanova, Giorgio Gori, Marianna Madia, Benedetto Della Vedova e Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia.





Attraverso il contributo di esponenti della società civile e delle professioni, tra i quali Stefano Franco, Seydou Sanogo, Alexia Baglivo, Ruggiero Crudele, Domenico Crescente, Sara Russo, Giuseppe Triggiani, saranno discusse proposte sui principali temi dell’agenda politica, come ricerca e università, sanità, scuola e welfare, lavoro e imprese, Stato e diritti.