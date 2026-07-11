Polizia, in arrivo 27 nuovi agenti nella provincia di Lecce: potenziati Questura e commissariati

– La provincia di Lecce potrà contare da agosto su, assegnati nell’ambito del piano nazionale di potenziamento degli organici delle forze dell’ordine.

A darne notizia è il deputato salentino di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, che sottolinea il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio.

Dei nuovi agenti in arrivo, 12 saranno destinati alla Questura di Lecce, 3 all’Ufficio Immigrazione, mentre altri 12 saranno assegnati ai commissariati della provincia.

“L’arrivo di questi nuovi poliziotti, giovani e adeguatamente formati, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il Salento – dichiara Congedo – e consentirà di rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità, assicurando una maggiore presenza dello Stato soprattutto nel periodo estivo, quando le presenze sul territorio aumentano sensibilmente”.

Secondo il parlamentare, le nuove assegnazioni rientrano nella strategia del Governo Meloni di investire sulla sicurezza e sul rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. “In questi anni sono state effettuate oltre 45 mila assunzioni nelle forze di polizia e altre 27 mila sono già programmate nei prossimi due anni, con un saldo positivo rispetto al turnover, insieme a nuovi investimenti in organici, dotazioni e strumenti operativi”, afferma.

“Continueremo a lavorare perché la provincia di Lecce disponga di personale e mezzi sempre più adeguati alle esigenze del territorio – conclude Congedo -. Più sicurezza significa maggiore tutela per i cittadini, sostegno all’economia e valorizzazione di un territorio tra le principali destinazioni turistiche del Paese”.