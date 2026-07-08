Christian Gaston Illán: «L'Argentina ha anima e carattere: con Messi al comando può arrivare lontano»

Foto (Christian Gaston Illan e Daniela Ghisletti)

L'Argentina continua a confermarsi una delle grandi protagoniste del Campionato Mondiale di calcio 2026, forte di un'identità consolidata e di un gruppo compatto. Per analizzare il momento dell'Albiceleste, le sue ambizioni e i punti di forza della squadra, abbiamo intervistato l'imprenditore italo argentinom Christian Gaston Illán.

Nel corso della conversazione, Illán racconta il valore dello spirito di squadra, il ruolo determinante del capitano e le prospettive di una Nazionale che continua a distinguersi per qualità e mentalità vincente.





L'Argentina arriva ai quarti di finale con grande entusiasmo. Che squadra vede oggi?

Vedo una Nazionale solida, compatta e consapevole delle proprie qualità. Ha ritrovato identità e fiducia, senza perdere quell'umiltà che serve per affrontare un Mondiale. È un gruppo che cresce partita dopo partita.

Quanto è importante ancora oggi la leadership di Lionel Messi?

Messi resta il cuore tecnico ed emotivo della squadra. La sua esperienza, la sua serenità e la sua leadership fanno crescere tutto il gruppo. È un punto di riferimento dentro e fuori dal campo e continua a essere il simbolo di questa Argentina.

Che partita si aspetta contro la Svizzera?

Mi aspetto una sfida molto equilibrata. La Svizzera è una squadra organizzata, disciplinata e difficile da affrontare. A questo livello non esistono partite semplici e l'Argentina dovrà giocare con attenzione, intensità e grande rispetto per l'avversario.

Qual è il punto di forza dell'Albiceleste?

Il gruppo. Oltre ai grandi talenti, oggi c'è una squadra che gioca con spirito di sacrificio, personalità e senso di appartenenza. È questo che la rende così competitiva.

Cosa la convince maggiormente di questa Argentina?

La mentalità. Questa Nazionale non smette mai di migliorarsi, affronta ogni sfida con responsabilità e dimostra grande maturità anche nei momenti più difficili.

Dove può arrivare questa Argentina?

Ha tutte le qualità per essere protagonista fino alla fine. Ma un Mondiale insegna che bisogna vivere una partita alla volta. È questa la mentalità delle grandi squadre.

Un messaggio ai tifosi argentini?

Continuate a sostenere questa squadra con la passione che vi contraddistingue. I tifosi argentini sono un valore aggiunto e fanno sentire il loro affetto ovunque nel mondo. L'augurio è di vivere un'altra grande serata di calcio, sempre con rispetto per la Svizzera e con la speranza di vedere l'Argentina continuare il proprio cammino.



