Polignano a Mare, al via la XXV edizione del Libro Possibile: oggi l'inaugurazione con il presidente Decaro
POLIGNANO A MARE – Prende il via oggi la XXV edizione del Libro Possibile, il festival letterario sostenuto dalla Regione Puglia che, fino all'11 luglio, trasformerà Polignano a Mare in un grande palcoscenico dedicato ai libri, alla cultura e al confronto con oltre 300 ospiti italiani e internazionali.
La manifestazione, che proseguirà poi a Vieste dal 21 al 25 luglio, si svolgerà in sette location della città: piazza Aldo Moro, Lungomare Domenico Modugno (Largo Gelso), piazza dell'Orologio, Libro Possibile Caffè, Terrazza Santa Candida, Biblioteca di Comunità "Raffaele Chiantera" e Museo d'Arte Contemporanea Pino Pascali.
L'inaugurazione sul ponte di Lama Monachile
La cerimonia di apertura, prevista oggi, si terrà per la prima volta sul Ponte Borbonico di Lama Monachile. Interverranno il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri e la direttrice artistica del festival Rosella Santoro.
L'appuntamento celebrerà i 25 anni della manifestazione, diventata uno degli eventi culturali più importanti dell'estate italiana.
Musica e ospiti
Ad accompagnare l'inaugurazione sarà l'Orchestra della Città Metropolitana di Bari, che proporrà un repertorio dedicato alla tradizione musicale pugliese.
Sul palco salirà anche la giovane pianista e cantante Bianca Perrone, insignita nel 2025 del titolo di Alfiere della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Per il calendario completo degli incontri e degli eventi è possibile consultare il sito ufficiale del Libro Possibile.