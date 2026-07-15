'Corda d’España', Giovanni Autorino celebra la tradizione chitarristica iberica

La sezione estiva «Prospettive» del festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota, prosegue giovedì 16 luglio, alle ore 21, con il concerto del chitarrista Giovanni Autorino, protagonista nel chiostro di Palazzo San Martino a Monopoli con il recital «Corda d’España». Il programma attraversa alcune delle pagine più significative del repertorio chitarristico firmate da Joaquín Rodrigo, Matas Jaroševicius, Leo Brouwer, Miguel Llobet e Joaquín Turina. Attraverso questi autori, Autorino costruisce un affascinante itinerario musicale che si muove lungo il sottile confine tra la forza espressiva della tradizione popolare e la ricerca colta del Novecento e della contemporaneità.Il cuore della serata è rappresentato dalla grande scuola spagnola. Nelle evocazioni impressioniste di Joaquín Rodrigo, con “Tres piezas españolas” e “Junto al Generalife”, e nella scrittura intensa di Joaquín Turina, autore della “Fantasía sevillana”, l’Andalusia prende forma attraverso i suoi molteplici volti: la vitalità del flamenco, il fascino sospeso dei giardini dell’Alhambra, il lirismo e il colore di una tradizione che continua a ispirare la musica colta. A questo percorso si collega anche il virtuosismo di Miguel Llobet, che con le “Variaciones sobre un tema de Sor, op. 15” rende omaggio alla figura di Fernando Sor e alle radici della moderna scuola chitarristica.Il recital si apre poi a prospettive più contemporanee e internazionali. Con “Danza de los Ancestros”, Leo Brouwer trasforma la chitarra in uno strumento dal forte carattere rituale e percussivo, evocando atmosfere legate alla spiritualità afrocubana. Di segno diverso è “Labyrhythm” di Matas Jaroševicius, pagina di grande complessità ritmica che proietta lo strumento in una dimensione sonora contemporanea, esplorando la poliritmia come una sofisticata architettura musicale. Ne scaturisce un percorso ricco di contrasti e suggestioni, capace di restituire tutta la versatilità della chitarra classica, sospesa tra intimità, energia e sperimentazione.Classe 2001, Giovanni Autorino si è diplomato con il massimo dei voti, 110 e lode con menzione, conseguendo il Diploma accademico di primo e di secondo livello in Chitarra al Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino. E nonostante la giovane età ha già costruito un percorso artistico di rilievo, distinguendosi in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Tra i riconoscimenti più significativi figurano il secondo premio alla Baltic Guitar Competition (Lituania, 2026) e diversi primi premi ottenuti in prestigiose competizioni italiane. La sua formazione si è arricchita grazie agli studi e ai corsi di perfezionamento con alcuni dei maggiori interpreti della chitarra contemporanea, tra cui Aniello Desiderio, Andrea De Vitis, Marcin Dylla, Lucio Matarazzo e Carlo Marchione. Ha inoltre preso parte alla rassegna Young Symphonya in qualità di chitarrista solista. Attualmente prosegue il proprio percorso di specializzazione frequentando il Diploma accademico di secondo Livello in Musica da Camera e un master di alta formazione.335.1477513 - Biglietti su www.apuliantiqua.events.