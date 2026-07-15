'Vivaio' parte in musica: So Beast e Simona Valente aprono il festival

Anteprima in musica per la quarta edizione di «Vivaio - Coltivare il teatro in città», il festival diretto a Terlizzi da Michele Altamura che accende i riflettori sulla drammaturgia contemporanea e le nuove generazioni della scena italiana. Giovedì 16 luglio, alle 20.30, nello spazio polifunzionale Alle S.e.r.r.e. completamente immerso nella natura, è in programma l’Opening Party realizzato in collaborazione con Secolare Festival. Di scena, i So Beast, duo elettronico sperimentale bolognese del quale si ascolteranno i contenuti del loro ultimo lavoro «Untouchable», progetto capace di intrecciare elettronica, post-punk e hyper-pop. Seguirà il concerto di Simona Valente, cantautrice che costruisce un universo sonoro intimo e visionario attraverso chitarra classica, pedaliera e originali strumenti autocostruiti.Il duo So Beast è formato da Katarina Poklepovic e Michele Quadri, che nel loro ultimo progetto discografico «Untouchable» spingono la loro sperimentazione verso qualcosa di grezzo e immediato, unendo la ricerca sonora a un ritrovato amore per il formato canzone. L’album nasce da una costellazione più ampia di amici e collaboratori, in un ambiente di resistenza reciproca e cura. Immagina la rivoluzione come qualcosa che inizia dentro il corpo e si irradia verso l’esterno. Non suoni al servizio del panorama musicale, ma energia vitale: emozione tradotta in un linguaggio senza genere, che trascende i confini.A sua volta, Simona Valente unisce alla tendenza cantautorale tutta italiana la volontà di immergersi in un più ampio respiro, portando sul palco brani suonati con chitarra classica e pedaliera, microfoni creati con cornette di vecchi citofoni in una dimensione infantile e giocosa.Il festival è ideato e organizzato dal collettivo teatrale VicoQuartoMazzini insieme alla Cooperativa Sociale Zorba con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Terlizzi e di Rai Puglia e la media partnership di Rai Radio 3. «Vivaio»Biglietti e abbonamenti disponibili online su Diyticketwww.diyticket.it/festivals/447/vivaio-coltivare-il-teatro-in-citta: 340 5088491 • vivaio.terlizzi@gmail.com • canali social Vivaio Terlizzi