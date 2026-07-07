DRIFFest 2026, il festival arriva a Rutigliano con Wanda Marasco e il film “Il rapimento di Arabella”

Il festival Del Racconto, il Film – DRIFFest 2026 fa tappa a Rutigliano con uno degli appuntamenti più attesi della quarta settimana della manifestazione. Mercoledì 8 luglio, alle ore 19.30, in piazza Colamussi, la rassegna “Del Racconto, le nostre Proiezioni” ospiterà la scrittrice Wanda Marasco, vincitrice del Premio Campiello 2025 con il romanzo Di spalle a questo mondo (Neri Pozza).

Per la prima volta ospite del DRIFFest, Marasco dialogherà con l’italianista e critica di genere Lea Durante. Il romanzo, ispirato alla vita di Ferdinando Palasciano, primo chirurgo a sostenere il principio di neutralità dei feriti di guerra, e di sua moglie Olga Pavlova Vavilova, racconta un dramma dell’imperfezione ambientato nella Napoli del secondo Ottocento.

Attraverso le vicende dei due protagonisti, l’autrice esplora temi universali come la vocazione, la malattia mentale e la fragilità umana, accompagnando il lettore in un viaggio tra gli abissi interiori di due grandi utopisti e nella complessità della città che li accoglie. Una scrittura ricca di riferimenti letterari e filosofici, con suggestioni teatrali e richiami al linguaggio popolare.

La serata proseguirà con la proiezione di Il rapimento di Arabella, film scritto e diretto da Carolina Cavalli, vincitore del premio per la migliore attrice assegnato a Benedetta Porcaroli nel concorso Orizzonti dell’Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. A presentare il film al pubblico sarà l’attrice Monica Nappo.

A Bari il cinema incontra la cura

La settimana del DRIFFest si chiuderà giovedì 9 luglio a Bari, in largo Vito Maurogiovanni, alle 19.30, con l’appuntamento “Del Racconto, la Cura”.

La serata si aprirà con la presentazione del documentario Nella mia stanza, realizzato da Fabiano Tagarelli e Giancarlo Visitilli. Il progetto nasce da un laboratorio durato un anno e realizzato con le studentesse e gli studenti dell’IISS Tommaso Fiore di Modugno, con l’obiettivo di indagare emozioni, fragilità e bisogno di ascolto delle nuove generazioni. Interverrà la dirigente scolastica Sara Giannetto.

A seguire, la regista e sceneggiatrice svizzera Petra Volpe, collegata in streaming, presenterà L’ultimo turno, film proposto nella sezione Gala del Festival internazionale del cinema di Berlino. La pellicola racconta la lunga notte di una giovane infermiera in un ospedale cantonale svizzero, tra turni interminabili, carenza di personale e una quotidianità che diventa una vera corsa contro il tempo.

La 17esima edizione del DRIFFest proseguirà nelle prossime settimane con numerosi ospiti, tra cui Ivan Cotroneo, Marco Lodoli, Edoardo Winspeare, Laura Samani, Nicolangelo Gelormini, Carine Tardieu e Pier Lorenzo Pisano.

Organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, il DRIFFest 2026 si svolge dal 16 giugno al 24 luglio con 21 appuntamenti distribuiti tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano, Sannicandro di Bari e il carcere di Trani, confermando anche quest’anno l’impegno della manifestazione nel portare il cinema e la cultura in luoghi diversi e inclusivi.

Gli incontri sono tutti a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Info: 328/4071538 e sul sito ufficiale della manifestazione.