Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani torna il teatro brillante: in scena “Venerdì 17 - Due preti di troppo”

Prosegue a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani la quinta edizione di “Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia”, la rassegna dedicata al teatro brillante prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e con il patrocinio gratuito dell’Unione Italiana Libero Teatro.

Sabato 11 luglio, con ingresso in sala alle ore 20.30 e inizio spettacolo alle ore 21, sarà protagonista la compagnia campana Camomilla a Colazione di Visciano (Napoli), che porterà in scena “Venerdì 17 - Due preti di troppo”, commedia di Antonio Grosso diretta da Felice D’Onofrio.

Un ritorno particolarmente atteso per il pubblico tranese: la compagnia, infatti, ha già conquistato il Premio nazionale Giovanni Macchia, ottenendo grande apprezzamento nella precedente partecipazione alla rassegna.

Una commedia tra ironia, fede e riscatto sociale

“Venerdì 17 - Due preti di troppo” racconta la storia di una chiesa distrutta, di due sacerdoti profondamente diversi e di una suora accomunati da una fede incrollabile. Sullo sfondo un quartiere difficile, segnato dalla criminalità organizzata, dalla camorra e da vite apparentemente già condannate a un destino senza possibilità di riscatto.

Tra un giovane attratto dalla malavita, un tossicodipendente vicino al limite e un boss che teme il cambiamento, lo spettacolo affronta temi delicati come la speranza, la responsabilità e la possibilità di ricostruire il proprio futuro.

Con una scrittura brillante e un linguaggio capace di alternare comicità ed emozione, la commedia mostra come fiducia, onestà e impegno possano diventare strumenti di rinascita, superando il degrado e i condizionamenti di un ambiente difficile.

Sul palco saliranno Luigi Scafuro, Emanuela Carifi, Antonio La Manna, Ilaria D’Elia, Giusy La Manna, Felice D’Onofrio, Gianfranco Santorelli e Nicola Pandico. Gli aspetti tecnici sono affidati a Carmine La Manna per luci e audio ed Emilia Carifi per trucco e costumi.

Il Premio dedicato a Giovanni Macchia

La rassegna “Teatro a Corte” proseguirà fino al 25 luglio con spettacoli selezionati tra le numerose compagnie teatrali provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al bando nazionale. Anche quest’anno il pubblico sarà chiamato a votare lo spettacolo preferito, al quale sarà assegnato il Premio nazionale Giovanni Macchia.

Il riconoscimento è dedicato al grande critico letterario e studioso tranese Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), una delle figure più autorevoli della critica italiana del Novecento, alla quale il direttore artistico di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia, ha voluto dedicare il premio per valorizzare la memoria di uno dei cittadini più illustri della storia culturale della città.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti ODV ETS con il sostegno della Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e la collaborazione di numerosi partner culturali, tra cui i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli, con la media partnership di Radio Selene.

Biglietti e prossimi appuntamenti

I biglietti per lo spettacolo “Venerdì 17 - Due preti di troppo” sono disponibili in prevendita: il costo della poltronissima numerata è di 15 euro (12 euro per i soci partner), mentre il posto non numerato costa 12 euro (10 euro per i soci partner).

La rassegna si concluderà sabato 25 luglio con “Gran Varietà”, spettacolo fuori concorso a cura della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani, una serata dedicata a canzoni, poesie, esibizioni e intrattenimento d’altri tempi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, oppure contattare il numero WhatsApp 392 3892767.

Info: Palazzo delle Arti Beltrani – tel. 0883 500044.



